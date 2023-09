Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht durch einen LKW

Frankweiler (ots)

Am 06.09. wurde der Polizei Landau durch die Gemeinde Frankweiler ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht gemeldet. Durch einen LKW wurde um ca. 07:50 Uhr beim Rangieren in der Weinstraße der dortige Dorfbrunnen beschädigt. Der Vorfall wurde nach Angabe der Gemeinde durch Zeugen beobachtet, welche jedoch im Rahmen der Unfallaufnahme nicht mehr angetroffen werden konnten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und dem LKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Landau, unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell