POL-PDLD: Vollbrand eines Reisebusses nach Motorschaden

Annweiler (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der B10 bei Annweiler-Queichhambach infolge eines Motorschadens zum Vollbrand eines kleinen Reisebusses. Da der Bus unter der Brücke in Richtung Albersweiler zum Stehen kam, ist aktuell sowohl die B10 in beide Richtungen als auch die Brücke/L490 voll gesperrt. Die Fahrzeuginsassen blieben nach derzeitigem Stand alle unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr bereits gelöscht, die Sperrung dauert noch an. Es wird nachberichtet.

