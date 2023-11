Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrskontrolle führt zu Durchsuchungsmaßnahmen

Isenbüttel (ots)

Zwei Beamte der Polizei Meine befanden sich am Morgen des Dienstags dieser Woche auf einer Streifenfahrt in Isenbüttel. Auf der Rosenstraße fuhr ein Volkswagen Caddy vor den Beamten, diese entschlossen sich zu einer Kontrolle und gaben dem Fahrer das Haltesignal. Bei der Kontrolle wurden die Beamten auf körperliche Reaktionen bei dem 55-jährigen Fahrer aufmerksam, unter anderem zitterte der Mann. Durch Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Mann, ein daraufhin durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht. In der folgenden ersten Vernehmung gab der 55-Jährige schließlich den Konsum von Marihuana zu und erklärte den eigenen Anbau. Die Beamten der Polizei Meine durchsuchten auf richterlichen Beschluss hin zusammen mit Beamten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Gifhorn das Wohnhaus des Mannes. Dabei konnten teils gebrauchsfertige Betäubungsmittel in einem niedrigen, einstelligen Kilobereich und auch eine ca. zwei Meter hohe, in Blüte stehende Marihuana-Pflanze sicherstellt werden.

Der 55-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten, hinsichtlich des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung berauschender Mittel wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zu seiner Wohnanschrift entlassen.

