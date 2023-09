Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufgepasst- Betrugsmasche!

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Betrug ereignet sich am Mittwochnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Lauterstraße. Die drei männlichen Täter baten Supermarkt-Kunden um "Spenden" und sammelten, mit Hilfe von nachgeahmten Plakaten der Behindertenhilfe, Geld ein. Bei der Ansprache durch einen Mitarbeiter, flüchteten die Männer mit einem dunklen Kombi. Die Ermittlungen dauern an. Sollten Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369 2150. |lkh

