Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Junger Radfahrer kollidierte mit Kinderwagen

Heinsberg (ots)

Am 1. März (Mittwoch) ging gegen 19.40 Uhr eine junge Mutter mit ihrem Säugling im Kinderwagen auf dem Gehweg der Kempener Straße in Richtung Kolpingstraße (Kreisverkehr) spazieren. Im Kurvenbereich des Kreisverkehrs kam ihr ein Radfahrer entgegen, der offensichtlich die beiden nicht bemerkt hatte. Der 15-jährige Fahrradfahrer fuhr gegen den Kinderwagen, der daraufhin umkippte. Der Jugendliche und auch der Säugling blieben augenscheinlich unverletzt. Das Kleinkind wurde vorsorglich zur Kontrolle in eine Kinderklinik gebracht.

