POL-PPWP: Radarkontrollen

Kaiserslautern (ots) - Eine Fahrerflucht ereignet sich am Mittwochmittag im Benzinoring. Der VW Golf parkte wie vorgeschrieben am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekanntes Fahrzeug hielt hinter dem Wagen. Als die Besitzerin des Golfs zu ihrem Auto zurückkehrt, bemerkt sie einen Schaden. Mutmaßlich beschädigt das fremde Auto, den Golf beim Ausparken. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter: 0631 369 2150 |lkh ...

