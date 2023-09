Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeikontrollen für besseres Verkehrsklima

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick" legte die Polizei den Kontrollfokus am Dienstag gezielt auf das Thema Rücksichtnahme im Straßenverkehr und die Verbesserung des Verkehrsklimas im urbanen Raum. Dabei geht es vor allem um ein besseres Miteinander in alltäglichen Verkehrssituationen. Denn letztlich führt ein besseres Verkehrsklima durch rücksichtsvolles Verhalten auch zu einer Reduzierung von Verkehrsunfällen.

In der Westpfalz kontrollierten Einsatzkräfte in zahlreichen Ortschaften, so auch auf der Autobahn 6 und an der Bundesstraße 10. Vom Radfahrer bis zum PS-starken Biker und vom Autofahrer bis zum Lastwagenfahrer, die Beamten überprüften 251 Verkehrsteilnehmer und nahmen dabei beispielsweise Drängler, Raser und die richtige Straßennutzung in den Blick. Die Polizisten leiteten 58 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie warben für ein rücksichtsvolles Miteinander, unter anderem auch mit Vorträgen an Schulen.

Parallel zu den Kontrollmaßnahmen veröffentlichten die rheinland-pfälzischen Polizeibehörden praktische Tipps und Informationen rund um das Thema Rücksicht auf dem Instagram-Account https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz der rheinland-pfälzischen Polizei. In der Westpfalz twitterte das Präsidium auf X (vormals Twitter) unter https://twitter.com/Polizei_KL. |erf

