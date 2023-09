Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: gefährliches Überholmanöver

Kaiserslautern (ots)

Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung wird einem PKW-Fahrer in der Donnersbergstraße vorgeworfen. Der Mann überholte Anfang September mit seinem Wagen ein vorausfahrendes Auto, und geriet hierbei in den Gegenverkehr. An der Einmündung zur Gärtnereistraße fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Linksabbiegerspur. Um einen Unfall zu vermeiden wich der Linksabbieger nach rechts aus. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 3692150 entgegen. | lkh

