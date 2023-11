Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Einbrüchen

LK Gifhorn (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach vier Einbruchstaten vom gestrigen Mittwoch. Am Morgen, gegen 08:45 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter eine rückwärtige Tür zu einem Objekt an der Gerhard-Fieseler-Straße in Gifhorn aufzuhebeln. Die dadurch entstandenen Geräusche bemerkte die Geschädigte, die sich im Inneren aufhielt. Als sie nach dem Ursprung der Geräusche schaute, wurde der Täter auf sie aufmerksam und flüchtete daraufhin vom Tatort. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Kräften der Polizei konnte der Täter nicht ergriffen werden. Er wurde als kräftig beschrieben, die Haare waren dunkelbraun und möglicherweise lockig, die Haut hatte einen dunklen Teint. Der Mann war mit einem blauen Oberteil bekleidet.

In Meinersen nutzen derweil Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner, um in ein Wohnhaus in der Schmiedestraße einzudringen. Dazu brachen sie die Terrassentür auf. Aus dem Haus wurde unter anderem Schmuck entwendet, die Täter entkamen anschließend unerkannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15:15 Uhr und 19:25 Uhr. Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 16:30 Uhr und 18:10 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in Plastau (Wittingen) auf. Nachdem die Räumlichkeiten im Inneren durchsucht wurden, verließen der oder die Täter das Haus wieder. Die letzte der angezeigten Taten ereignete sich im Gilder Weg in Leiferde. Hier drangen die Unbekannten nach dem gewaltsamen Aufbrechen der Terrassentür ins Wohnhaus ein. Zum Abtransport des Diebesguts fuhren die Täter nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen mit einem Kraftfahrzeug auf das Grundstück. Auch diese Tat ereignete sich am Mittwoch, zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr.

In allen Fällen leitete die Polizei ein Strafverfahren ein, zu den jeweiligen Taten werden Zeugen gesucht. Hinweise zum beschriebenen Täter aus dem zuerst dargestellten Einbruchsversuch und verdächtigen Personen und Fahrzeugen aus den übrigen Taten nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell