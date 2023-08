Polizei Bochum

POL-BO: "Kautionssumme für den Enkelsohn" - Erneuter Trickbetrug zum Nachteil einer Seniorin (71)

Bochum (ots)

Eine 71-jährige Frau aus Bochum-Hiltrop ist durch eine arglistige Lügengeschichte Opfer von Betrügern geworden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag, 28. August, meldete sich gegen 11.30 Uhr die angebliche Tochter der 71-Jährigen auf ihrem Festnetztelefon. Sie weinte und erzählte, dass der Enkelsohn der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind gestorben sei. Anschließend übernahm ein Mann das Telefonat und gab sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts aus. Dieser forderte eine Kautionssumme in sechsstelliger Höhe - andernfalls müsse der Enkel in Untersuchungshaft.

Die Bochumerin begab sich unverzüglich zur Bankfiliale und holte die geforderte Summe aus ihrem Bankschließfach. Gegen 12.30 Uhr erschien dann ein vermeintlicher Fahrer des Amtsgerichts an der Wohnanschrift der 71-Jährigen am Winterkamp, nahe der Dietrich-Benking-Straße und die Seniorin übergab ihm die vereinbarte "Kaution" in sechsstelliger Höhe.

Der Geldabholer wird beschrieben als männlich, etwa 37 bis 43 Jahre alt, schlank und zwischen 168 bis 172 cm groß. Er habe eine schwarze Mütze, dunkle Kleidung und eine getönte Brille getragen. Gesprochen habe er mit einem nicht näher beschriebenen Akzent.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Die Polizei warnt in aller Deutlichkeit vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Hinweise:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse! - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! - Ändern oder löschen Sie Ihren Telefonbucheintrag!

Wenn Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen lassen oder Ihren Telefonbucheintrag vollständig löschen, fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen. Zum Ändern oder Löschen können Sie folgendes Formular herunterladen und sich damit an Ihren Telefonanbieter wenden: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Dokumente/Telefonbucheintrag-aendern-loeschen.pdf

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell