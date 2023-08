Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Kinder - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Durch einen noch unbekannten Jugendlichen sind am 26. August zwei 13-jährige Herner beraubt worden.

Die zwei Schüler waren gegen 18.10 Uhr an einem Kiosk an der Viktor-Reuter-Straße unterwegs. Anschließend gingen sie in Richtung Goethestraße.

Hier wurden die beiden Jungen von einem Unbekannten angehalten. Unter Vorhalt eines "goldenen Schlagrings" erbeutete der Täter eine Tüte Bonbons.

Die Herner flüchteten anschließend in Richtung Mont-Cenis-Schule.

Der Unbekannte wurde mit "südländischem Aussehen", circa 14-15 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, schlanke Statur, dunkler Pullover, dunkle Jeans und einer mitgeführten Tasche "Louis Vuitton" beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

