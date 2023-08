POL-BO: Radarkontrollen für die 35. Kalenderwoche 2023

Bochum (ots) - Nach einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses wurde eine 57-jährige Bochumerin leicht verletzt. Der 53-jährige Bochumer war am 24. August, gegen 17.10 Uhr, mit dem Linienbus 368 auf der Dorstener Straße in Richtung Herne unterwegs. In Höhe der Hausnummer 115 überquerte eine noch unbekannte Frau die Straße trotz roter Fußgängerampel. Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen ...

mehr