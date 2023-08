Polizei Bochum

POL-BO: Laubeneinbrüche in Kleingartenanlage: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter: https://polizei.nrw/fahndung/113210

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist die Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2021 in drei Gartenlauben der Kleingartenanlage an der Straße "Am Neggenborn" in Bochum-Langendreer eingebrochen zu sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell