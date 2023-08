Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Herne

Herne (ots)

Am Mittwochmittag kam es in Herne an der Kreuzung Berliner Straße und Wakefieldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 73-jähriger Herner Fahrzeugführer kollidierte mit dem PKW eines 37-jährigen Herners. Die jeweiligen Beifahrerinnen und ein achtjähriger Junge im Fond wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und in Krankenhäuser transportiert.

