Polizei Bochum

POL-BO: Auf frischer Tat ertappt - Polizei nimmt Mann aus Polen (37) fest

Bochum (ots)

Per Haftbefehl gesucht wurde ein 37-jähriger Mann aus Polen, den die Polizei am Sonntag, 27. August, gegen 3.10 Uhr nach einem Diebstahl von Autoteilen in Bochum festgenommen hat. Ein weiterer Tatverdächtiger ist flüchtig.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie zwei Personen auf einem Parkplatz an der Griesenbruchstraße an Autos "hantierten". Einsatzkräfte nahmen kurz darauf einen der Tatverdächtigen fest. Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei Aufbruchswerkzeug sowie Diebesgut in Form von abmontierten Autoteilen. Bei der Aufnahme der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann auch per Haftbefehl gesucht wird. Er wurde festgenommen.

Sein Komplize ist derzeit noch flüchtig. Er wird als ca. 180 cm groß, schlank, mit Glatze und "osteuropäischem Aussehen" beschrieben.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell