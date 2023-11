POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.11.2023.

Peine (ots) - Entlaufener Hund meldet sich selbst bei der Polizei in Peine Am 24.11. ereignete sich gegen 22:45 Uhr auf der Gutenbergstraße in Peine ein Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Eine 66-jährige Frau wurde von einem Radler übersehen, stürzte und verletzte sich leicht. ...

mehr