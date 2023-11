Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 29.11.2023:

Peine (ots)

Entlaufener Hund meldet sich selbst bei der Polizei in Peine

Am 24.11. ereignete sich gegen 22:45 Uhr auf der Gutenbergstraße in Peine ein Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Eine 66-jährige Frau wurde von einem Radler übersehen, stürzte und verletzte sich leicht. Ebenfalls am Unfallort war die Mischlingshündin der Fußgängerin, Fritzi. Die erschrak sich bei dem Unfall so sehr, dass sie sich losriss und das Weite suchte. In der Folge war die Hündin weder durch die Halterin und deren Familie, noch durch die Beamtinnen und Beamten der Polizei Peine aufzufinden. Dann doch recht unerwartet fand sich die clevere Hundedame am nächsten Vormittag gegen 09:00 Uhr an der Polizeidienststelle in der Schäferstraße ein. Sie schlich zunächst vor der Wache herum, um dann die geöffnete Tür abzupassen und in den warmen Eingangsbereich zu kommen. Dort ließ sie sich dann bereitwillig in "Gewahrsam" nehmen. Abgesehen davon, dass sie recht durchgefroren war, ging es dem Tier gut und sie konnte kurz danach an die glückliche Halterin übergeben werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell