POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.11.2023

Zeugenaufruf

Cremlingen, Blumenstraße, 23.11.23, 15:35 Uhr

In Cremlingen ist es in der Blumenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 18-jährige Fahrer eines Seat beabsichtigte von einem Parkplatz auf die Straße einzufahren. Dabei übersah der junge Mann einen von links kommenden Jungen auf seinem Fahrrad. Trotz einer Bremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem bevorrechtigten Fahrradfahrer. Das Kind stürzte zu Boden, wurde aber nach eigenen Angaben nicht verletzt. Die hinter dem Jungen fahrende Mutter kam hinzu und notierte sich die Personalien des Unfallverursachers. Sie gab jedoch keinerlei Personalien ihrerseits oder ihres Kindes an und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei Cremlingen sucht Zeugen zu dem Unfall, bzw. die Mutter des Kindes unter 05306/932230.

Grundschule durch Graffiti beschmiert

Dettum, Kirschenallee, 24.11.23, 16:00 Uhr - 27.11.23, 06:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter beschmierten mehrere Wände der Grundschule Dettum mit einem breiten schwarzen Stift. Insgesamt konnten 6 Graffiti festgestellt werden. Der Vorfall ereignete sich vermutlich am vergangenen Wochenende. Die Polizei Cremlingen sucht Zeugen unter 05306/932230.

