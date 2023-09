POL-HK: Grethem: Einbruch in Grethemer Café; A 7/Essel: Zehn Fahrzeuge beschädigt; Soltau: Auto überschlägt sich; Soltau: Unfall mit drei Leichtverletzten

Heidekreis (ots) - 18.09.2023 / Flüchtiger Radfahrer gesucht Bad Fallingbostel: Bereits am 9. September 2023 kam es gegen 9:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Walsroder Straße in Bad Fallingbostel. Ein derzeit unbekannter Radfahrer befuhr den dortigen Radfahrstreifen und stürzte aus bislang unbekannter Ursache. Hierbei fiel der Mann auf einen Pkw, der in einer danebenliegenden Parkbucht stand. Mehrere ...

