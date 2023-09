Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet Walsrode Munster - Unfall mit PKW-Brand Schneverdingen - Verkehrsunfall

PI Heidekreis (ots)

Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet Walsrode

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Zuge von gezielten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Stadtgebiet Walsrode ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Grethem mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Eine Bußgeldverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfallflucht in Honerdingen

Am Samstagmittag kam es im Kreuzungsbereich der K135 ("Uetzinger Straße") und B209 im Ortsteil Honerdingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin aus Hodenhagen befuhr mit ihrem Pkw die K135, aus Richtung Uetzingen kommend, in Fahrtrichtung Walsrode. Im unmittelbaren Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt eines 13-jährigen fahrradfahrenden Kindes, in Begleitung seiner Mutter, auf dem Radweg der B209. Noch bevor es zur Kollision zwischen Pkw und Fahrrad kommt, stürzt das 13-jährige Kind mit dem Rad schmerzhaft zu Boden. In der Folge hält die verursachende Fahrzeugführerin zunächst an, nimmt Kontakt zu dem gestürzten Kind auf und setzt ihre Fahrt jedoch unerlaubt fort. Im Rahmen unverzüglich durchgeführter Fahndungsmaßnahmen kann die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug angetroffen werden.

Soltau - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagnachmittag kam es in Soltau zu einem Verkehrsunfall. Der unter Alkoholeinfluss stehende 36-jährige Fahrradfahrer aus Soltau wurde im Kreuzungsbereich der Heidlandstraße / Reinickendorferstraße von einer 48-jährigen PKW-Fahrerin übersehen. Durch die Kollision erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Munster - Unfall mit PKW-Brand

Am Samstagmittag kam es auf der B71 / Ortsdurchfahrt Alvern zu einem Auffahrunfall. In Folge des Unfalles entzündete sich nach ersten Erkenntnissen die Ladung eines Pkw und das Heck des Pkw brannte nahezu aus. Die Beteiligten des Unfalles wurden leicht verletzt. Im Zuge der Lösch-/ und Bergungsarbeiten, u.a. durch die Freiwilligen Feuer-wehren Munster und Ilster-Alvern-Töpingen, war die B71 für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

Bispingen - mit 1,67 Promille und unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 44-jähriger Bispinger fiel den Beamten in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgrund seiner auffälligen Fahrweise im Bereich Bispingen auf und wurde einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem Fahrzeugführer wurden zwei Blutproben entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Soltau - Durch Ausfallerscheinungen aufgefallen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel der Streifenwagenbesatzung im Soltauer Stadtgebiet ein Fahrzeug durch Schlangenlinien auf. Während der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine Beeinflussung des 25-jährigen Fahrzeugführers aus Soltau fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von 0,46 Promille. Ferner stand der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schneverdingen - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Schneverdingen auf der Bundesstraße 3 im Bereich Scharrl ein schwerer Verkehrsunfall. Die 22-jährige Fahrzeugführerin aus Flensburg übersah beim Einbiegen auf die Bundesstraße ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin des verursachenden PKW lebensgefährlich verletzt. Ihr 22-jähriger, aus Dänemark stammender Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 59-jährige in Winsen / Luhe wohnende Fahrer des vorfahrtsberechtigten PKW wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. ie Bundesstraße 3 war für die Dauer der Unfallaufnahme drei Stunden voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Bad Fallingbostel - Mehrfach Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Zeit von Freitagnacht bis Sonnabendabend wurden in der PI Heidekreis auf den Autobahnen mehrfach Fahrzeugführende festgestellt, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis oder der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse waren.

Am Freitagabend zeigte ein 23-Jähriger aus Nienburg bei einer Verkehrskontrolle an der BAB 27 einen polnischen Führerschein vor. Bei diesem wurden Hinweise festgestellt, die darauf hindeuten, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Zur ähnlichen Zeit wurde ein 37-Jähriger aus dem Bereich Buchholz i. d. Nordheide an der BAB 7 im Bereich Bispingen kontrolliert. Dieser legte eine Kopie eines Führerscheins vor. Überprüfungen ergaben jedoch den Verdacht, dass er aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dieser Fahrzeugführer hatte zudem zuvor polizeiliche Maßnahmen gestört und die Beamten bedroht.

Am Samstagmittag wurde dann auf der BAB 7 im Bereich Soltau ein Fahrzeuggespann kontrolliert. Der 18-jährige Fahrzeugführende aus Lübeck konnte nicht die hierfür erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE vorweisen.

In allen Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrten untersagt.

