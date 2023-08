Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Polizeieinsätze auf Kirmesveranstaltungen

Bingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag, 27.08.2023, kam es zu mehreren Polizeieinsätzen in Folge betrunkener Personen auf den Kirmesveranstaltungen in Waldalgesheim, Grolsheim sowie in Sprendlingen/Rheinhessen. Hierbei wurden mit offensichtlichem Bezug zur Kirmes Gegenstände beschädigt, zudem musste die Polizei mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten in Folge "Schlägereien" bearbeiten. Ursache vieler polizeilicher Einsätze ist der übermäßige Konsum von Alkohol, der zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen führt.

