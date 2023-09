Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Automaten aufgehebelt; Walsrode: Pedelec-Fahrer übersehen

Heidekreis (ots)

13.09.2023 / Automaten aufgehebelt

Wietzendorf: Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Verkaufsautomaten in Reiningen auf. Bei der Tat entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Wietzendorf unter 05191-963760 entgegen.

13.09.2203 / Pedelec-Fahrer übersehen

Walsrode/Bomlitz: Am Mittwochnachmittag kam es gleich zu zwei Unfällen, bei denen jeweils ein Pedelec-Fahrer übersehen wurde. Zunächst kam es um 15:00 Uhr in Walsrode zu einem Zusammenstoß an der Einmündung Verdener Straße/Von-Stoltzenberg-Straße. Bei einem Abbiegevorgang übersah ein 41-jähriger Pkw-Fahrer einen 77-jährigen Pedelec-Fahrer. Um 17:00 Uhr nahm ein 70-jähriger Autofahrer in Uetzingen einen 47-jährigen Mann auf seinem Pedelec nicht wahr, sodass es ebenfalls zu einem Zusammenstoß kam. Der Pkw-Fahrer wollte gerade aus der Straße Am Engelbach herausfahren, als der Pedelec-Fahrer die Einmündung querte. In beiden Fällen wurden die Zweiradfahrer leicht verletzt.

