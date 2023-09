POL-HK: Schwarmstedt: Gesuchter Tatverdächtiger der Mordkommission "Inliner" (Polizeiinspektion Diepholz) im Raum Schwarmstedt festgenommen

Heidekreis (ots) - 13.09.2023 / Unfallflüchtiger gesucht Munster: Bereits am 04.09.2023 kam es um 08:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Munster. Der Geschädigte wollte in Höhe der Wagnerstraße 36 nach links auf einen Firmenparkplatz abbiegen. Ein nachfolgendes Fahrzeug scherte daraufhin nach rechts aus, um an den abbiegenden Pkw vorbeizufahren. Dafür nutzte das ausgescherte Fahrzeug sogar unerlaubt den Radweg ...

