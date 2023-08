Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 01.08.23

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet

Um 11:00 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 48-Jähriger aus Eschwege die Marktstraße in Wanfried und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Martinsgasse geradeaus weiter zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 64-Jährigen aus Wanfried, der mit seinem Pkw die Martinsgasse befuhr. Durch den anschließenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Alkoholisiert Böschung heruntergefahren

Um 10:14 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 63-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw den Parkplatz "Alleerasen" in der Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf und fuhr dabei eine Böschung hinab. Bereits zuvor wurde gegen 09:30 Uhr durch andere Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass ein Pkw auf der B 27 in nördliche Richtung unterwegs sei, wo die Fahrweise auf den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt hindeutete. Während die Polizei nach dem Pkw fahndete, ereignete sich der Unfall in Bad Sooden-Allendorf. Es stellte sich dabei heraus, dass es sich um den besagten Pkw handelte, nach dem gefahndet wurde. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der 63-Jährigen ergab dann auch einen Wert von ca. 2,5 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Durch den Unfall entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Unfallflucht - Blindenstock angefahren

Um 16:50 Uhr ging gestern Nachmittag ein 71-jähriger Eschweger aufgrund seiner Blindheit mit einem Blindenstock auf dem Bürgersteig "Am Marktplatz" in Eschwege in Höhe des dortigen Geschäftes "Saniwohl" entlang. Dabei sicherte er sich mit den Stock durch entsprechende Schwenk-Bewegungen ab. Nach Auskunft eines Zeugen kam dann ein Radfahrer aus Richtung Rathaus angefahren, der gegen den Blindenstock fuhr und den 71-Jährigen daraufhin noch beleidigte und weiterfuhr. Der Blindenstock wurde dadurch beschädigt; der 71-Jährige blieb unverletzt. Hinweise auf den Radfahrer nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Über das vergangene Wochenende kam es zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich der Grundschule "Am Brunnen vor dem Tore" im "Huhngraben" in Bad Sooden-Allendorf. Durch Unbekannte wurde die Mauer vor dem Parkplatz der Grundschule mit schwarzer Farbe besprüht. Weitere Graffitis wurden im Bereich der Außenwand der Aula, der Tür zur Damentoilette und der Außenumrandung zum Bolzplatz festgestellt. Im Bereich "Am Eilse" wurde die Verkleidung eines Elektroverteilers, eine Mauer und die Hauswand des nahegelegenen Bootshauses beschmiert. Insgesamt wird der Sachschaden mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Fahrraddiebstahl

In der Nacht vom 30./31.07.23 kam es auf dem Gelände des Freizeitzentrums in Meinhard zu einem Fahrraddiebstahl. Das Mountainbike befand sich gesichert auf dem Heckfahrradträger eines Kleinbusses mit einem weiteren Fahrrad. Unbekannte entwendeten das äußere Rad "Univega Vision 6.0" von dem Fahrradträger. Der Schaden wird mit 350 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Kennzeichendiebstahl

Die beiden amtlichen Kennzeichen "ESW-PA 206" wurden zwischen dem 28.07.23, 19:00 Uhr und dem 31.07.23, 14:20 Uhr in der Neueroder Straße in Grebendorf von einem Pkw abmontiert und entwendet. Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Metallpfosten gefahren

Um 10:00 Uhr parkte gestern Vormittag ein 48-Jähriger aus Wildeck mit einem Kleinbus in der Berliner Straße in Großalmerode rückwärts aus. Dabei fuhr er gegen einen Metallpfosten, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Von Bremse abgerutscht

Um 09:03 Uhr befuhr gestern Morgen ein 18-Jähriger aus Großalmerode mit einem Pkw die Straße "Rösebach" in Kleinalmerode und beabsichtigte auf die Kasseler Straße einzubiegen. Hierzu fuhr er in den Einmündungsbereich ein, bemerkte den dort fahrenden Pkw eines 49-Jährigen aus Witzenhausen und stoppte daher ab. Der 49-Jährige bremste seinen Pkw ebenfalls ab, um den 18-Jährigen weiter einbiegen zu lassen. Dieser rutschte dabei aber von der Bremse, so dass das Auto nach vorne rollte und den Pkw des 49-Jährige auf der linken Fahrzeugseite touchierte. Sachschaden: ca. 1800 EUR.

