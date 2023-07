POL-NOM: Einbruch in Northeimer Geschäft

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 24.07.2023 kam es im Zeitraum zwischen 12.00 und 12.30 Uhr zum Diebstahl einer Geldbörse im Aldi-Markt in der Hansestraße in Einbeck. An der Kasse stellte die 74-jährige Geschädigte aus Einbeck fest, dass eine bislang unbekannte Person während des Einkaufes ihre Geldbörse aus einem mitgeführten Rucksack entwendetet hatte. Neben diversen Ausweispapieren befand sich auch Bargeld in ...

mehr