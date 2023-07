POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti

Uslar (ots) - USLAR (ke) Ladestraße, zwischen dem 24.06.2023, 00:00 Uhr und dem 24.07.2023, 10:15 Uhr Bisher unbekannte Täter beschädigten mehrere Fenster eines leerstehenden Getreidelagers in Uslar und stiegen in das Gebäude ein. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 08871-80060. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

mehr