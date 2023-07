Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.07.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sprinter rollt gegen anderes Auto

Um 13:11 Uhr stellte gestern Mittag ein 23-Jähriger aus Felsberg seinen Mercedes Sprinter in der Straße "Schützengraben" in Eschwege am Fahrbahnrand ab. Dabei vergaß er das Fahrzeug gegen Wegrollen ausreichend zu sichern, so dass dieses rückwärts gegen einen auf der anderen Seite geparkten Pkw Saab rollte. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Fahrzeug rollt gegen Gebäude

Um 14:10 Uhr stellte gestern Nachmittag ein 24-Jähriger aus Göttingen seinen Klein-Lkw in der Forstgasse in Höhe der dortigen Apotheke in Eschwege ab. Dabei zog er die Handbremse nicht richtig an, wodurch das Fahrzeug gegen eine Hauswand rollte. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

Unfallflucht

Um 11:30 Uhr ereignete sich gestern Vormittag in der Straße "Am Bahnhof" in Bad Sooden-Allendorf eine Unfallflucht. Dort wurde ein am Fahrbahnrand (alte Ladestraße) geparkter Mercedes Sprinter auf der linken Fahrzeugseite angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um eine weiße Sattelzugmaschine mit blauen Sattelauflieger handeln, der in Richtung der Hilberlachestraße fuhr. Hinweise: 05652/9279430.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 26./27.07.23 wurde im unteren Parkdeck in der Schildgasse in Eschwege ein VW Golf Kombi beschädigt. Unbekannte zerkratzten die gesamte linke Fahrzeugseite vom vorderen Kotflügel über beide Türen bis zum hinteren Kotflügel. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Gartenhaus

Zwischen dem 15.07.23 und dem 27.07.23, 11:00 Uhr begaben sich der oder die Täter auf ein Gartengrundstück in der Kleingartenkolonie an der B 249 in der Gemarkung von Wanfried. Aus einer aufgebrochenen Hütte wurden mehrere Gegenstände entwendet, unter anderem Eine Motorsense "Stihl", 2 Benzinkanister, ein Gaskochfeld, ein Gaskühlschrank und zwei Reifen eines Laufrades. Der Schaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Aus Germerode wird ein weiterer Aufbruch einer Gartenhütte angezeigt. Zwischen dem 18.07.23, 14:00 Uhr und dem 27.07.23, 13:30 Uhr drangen Unbekannte in das Gartenhaus, das sich außerhalb der Ortschaft (Am Löchen) befindet ein. Dabei wurden die Vorhängeschlösser der Türen gewaltsam aufgebrochen. Im Gartenhaus wurden Schränke und Kisten durchsucht und ein Musikinstrument gestohlen. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 20:42 Uhr befuhr gestern Abend eine 54-Jährige aus Bielefeld mit ihrem Pkw die B 7 zwischen Netra und Datterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Sachschaden am Pkw: ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Lagerhalle

Zwischen dem 24.07.23, 17:00 Uhr und dem 27.07.23, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen in eine Lagerhalle ein. Von dort gelangten sie in einen Büroraum, aus dem ein Computer entwendet wurde. Tastatur und Bildschirm wurde jedoch zurückgelassen. Schaden: ca. 1200 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell