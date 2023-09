Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Flüchtiger Radfahrer gesucht

Heidekreis (ots)

18.09.2023 / Flüchtiger Radfahrer gesucht

Bad Fallingbostel: Bereits am 9. September 2023 kam es gegen 9:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Walsroder Straße in Bad Fallingbostel. Ein derzeit unbekannter Radfahrer befuhr den dortigen Radfahrstreifen und stürzte aus bislang unbekannter Ursache. Hierbei fiel der Mann auf einen Pkw, der in einer danebenliegenden Parkbucht stand. Mehrere Passanten halfen dem Gestürzten wieder auf, der dann den Unfallort verließ, ohne sich um den entstandenen Schaden am geparkten Fahrzeug zu kümmern.

Der männliche Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30-35 Jahre - blonde Haare - Brillenträger - Bekleidung: Grünes T-Shirt und beiges Cap - Fahrrad: Orangenes Mountainbike mit einem schwarzen Blech - transportierte eine Brötchentüte der Bäckerei Vatter

Hinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell