POL-HK: Walsrode: Einbruch; Schneverdingen: Pkw-Scheiben zerschlagen; Essel/A 7: Unfall mit drei Leichtverletzten; Schneverdingen: Einbruch

25.09.2023 / Einbruch in Wohnhaus in Benzen

Walsrode: Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstagabend, 20:30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 08:30 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus in Benzen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

25.09.2023 / Pkw-Scheiben zerschlagen

Schneverdingen: Am Sonntagabend, zwischen 22:30 Uhr und 22:55 Uhr, wurde die Windschutzscheibe sowie die Heckscheibe eines Autos zerschlagen, das auf einem Parkplatz in der Friedenstraße in Schneverdingen parkte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

25.09.2023 / Unfall mit drei Leichtverletzten

Essel/A 7: Eine Autofahrerin aus Bremen verursachte am Sonntagmittag einen Unfall mit drei Leichtverletzten. Sie befuhr die mittlere Fahrspur der A 7 in Fahrtrichtung Hannover und verschätzte sich bei einem Bremsmanöver. Um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Pkw zu verhindern, wich die die 27-jährige auf die linke Fahrspur aus. Hier kollidierte sie schließlich mit einem Pkw, das sich auf der linken Fahrspur befand. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich neben der Unfallverursacherin auch die zwei Insassen des anderen Autos.

25.09.2023 / Einbruch in Wohnhaus in Schneverdingen

Schneverdingen: Im Zeitraum von Samstag, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 19:20 Uhr, gelangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Rosenstraße in Schneverdingen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500.

