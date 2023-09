Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 38. KW

Ein Dokument

PI Heidekreis (ots)

Walsrode

- Verkehrsunfallflucht - Am Freitag, den 22.09.2023, um 22:10 Uhr, ereignete sich auf dem Bismarckring ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr in Richtung Verdener Straße als er offensichtlich ungebremst eine Verkehrsinsel überfuhr und dabei ein Verkehrszeichen sowie ein Straßenbaum zerstörte. Der Kleinwagen dürfte erhebliche Frontschäden aufweisen. Hinweise nimmt das PK Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Bothmer

- Brand einer Scheune - Am 23.09.2023, gegen 18 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Scheune an der Ziegelei mitsamt dort gelagerten Heuballen in Vollbrand und wurde stark brandbeschädigt. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehren Bothmer, Schwarmstedt, Gil ten und Essel mit etwa 50 Einsatzkräften dauerten mehrere Stunden an woraufhin Ermitt lungen zur Brandursache aufgenommen wurden.

Benefeld

- Verkehrsunfall - Am 23.09.2023, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Walsrode den Kreisverkehr zwischen Vogelpark Walsrode und Benefeld als er vermutlich auf Grund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Quad verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Fahrzeugführer und andere Unbeteiligte blieben unverletzt.

Munster

- Verkehrsunfall - Vier Leichtverletzte mussten nach einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der B71 bei Hermanns`Eck ärztlich behandelt werden. An der Kreuzung der B71 im Bereich Alvern kam es zur Kollision zweier Autos. Ein 31 jähriger Bassumer missachtete beim Überqueren der Bundesstraße in Richtung Bispingen die Vorfahrt eines 64 jährigen Neuenkircheners, der in Richtung Munster unterwegs war. Der 31 jährige Unfallverursacher und drei Kinder in seinem Pkw wurden beim Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungdienst zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Bassumer alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein unterwegs gewesen sein dürfte. Weiterhin wurden weder Sicherheitsgurte noch Kindersitze in seinem Pkw benutzt. Nach einer Blutprobenentnahme werden nun mehrere Strafverfahren gegen den Unfallverursacher geführt. Die Bundesstraße 71 musste während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000EUR.

Buchholz (Aller) BAB 7

- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitagnachmittag kam es auf der Autobahn 7, in Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Unfall. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer hatte zu spät bemerkt, dass der vorausfahrende Fahrzeugverkehr ins Stocken geriet und stark bremsen musste. Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte der Pkw-Fahrer nach rechts auf die Mittelspur auszuweichen, kollidierte hier aber seitlich mit einem parallel fahrenden Pkw. Dieser wiederum kam nach rechts auf den Hauptfahrstreifen ab und kollidierte seinerseits mit einem Sattelzug. Durch den Zusammenstoß wurde die 17-jährige Beifahrerin des ursprünglichen Unfallverursachers leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 EUR.

Soltau

- Pkw-Aufbrüche in Harber und Tiegen - Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kommt es in den Soltauer Ortschaften Harber und Tiegen zu Einbrüchen in Pkw. Am Sonnenberg wird ein BMW aufgebrochen, um anschließend die Scheinwerfer des Pkw auszubauen und zu entwenden. Dabei richten die Unbekannten einen Schaden von 3.500,- Euro an. In unmittelbarer Nachbarschaft in der Straße Up De Linnen entwenden Unbekannte Werkzeug und Bargeld aus einem Pkw ohne dabei Aufbruchspuren zu hinterlassen. Sollte jemand Beobachtungen in diesem Zusammenhang im tatrelevanten Zeitraum gemacht haben, so nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 diese Hinweise entgegen.

Wietzendorf

- Verkehrsunfall mit Trunkenheit - Das Honigfest in Wietzendorf endet für zwei in Munster stationierte Soldaten im Alter von 24 und 35 Jahren am frühen Sonntagmorgen im Krankenhaus in Soltau. Dort werden bei beiden Blutproben entnommen, da sie zuvor unter Alkoholbeeinflussung einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führten. Der 24-jährige touchiert beim Ausparken einen in der Feldstraße abgestellten Pkw. Im Anschluss setzt sich sein 35-jähriger Beifahrer hinters Steuer und setzt die Fahrt kurzfristig fort. Dann wird er von Zeugen gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert bis die Polizei eintrifft. Bei dem 24-jährigen wird ein Atemalkoholergebnis von 2,26 Promille festgestellt. Das Ergebnis des 35-jährigen liegt noch nicht vor. Gegen beide werden strafrechtliche Ermittlungen wegen verkehrsrechtlicher Verstöße eingeleitet. Auf das Autofahren werden beide zukünftig verzichten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell