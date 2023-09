Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel/A 7: Vollsperrung der A 7

Heidekreis (ots)

23.09.2023 / Vollsperrung der A 7

Bad Fallingbostel/ A 7: Die A 7 ist voraussichtlich bis mindestens Montag (25.09.2023) in Fahrtrichtung Süden, kurz hinter der Anschlussstelle Bad Fallingbostel (Kilometer 88,700), voll gesperrt. Grund hierfür ist der Brand eines mit Harzlösung geladenen Sattelaufliegers am späten Freitagabend. Infolgedessen gerieten alle drei Fahrstreifen in Brand, wodurch die Fahrbahn erheblich beschädigt wurde.

Eine Umleitung ist eingerichtet und führt den Verkehr in Richtung Süden ab den Anschlussstellen Soltau und Dorfmark über die Platzrandstraße zurück auf die A 7 (AS Westenholz). Es muss dennoch mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Polizei bittet daher die Vollsperrung weiträumig zu umfahren. Der Verkehr in Richtung Norden sowie der Verkehr von der A 27 ist von der Vollsperrung nicht betroffen.

