Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter PKW-Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Lehre (ots)

Lehre, Berliner Straße

15.11.23, 18:40 - 22 Uhr

Unbekannte versuchten am Mittwochabend einen auf einem Parkplatz an der Berliner Straße am Ortsrand von Lehre abgestellten grauen VW Multivan zu entwenden. Der Versuch misslang. Die Polizei sucht nun Zeugen. Während der 68-jährige Halter des PKW zusammen mit seiner Ehefrau in einem nahegelegenen Restaurant den Abend verbrachte, versuchten Unbekannte, seinen auf dem dortigen Parkplatz abgestellten VW Multivan zu entwenden. Sie öffneten den PKW mittels eines unbekannten Werkzeugs und gelangten so ins Innere des PKW. Dort lösten sie die angebrachte Lenkradkralle und machten sich am Zündschloss des Fahrzeugs zu schaffen. Dieser Versuch misslang jedoch. Die Unbekannten entfernten sich daraufhin vom Tatort. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell