Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Restaurant und Friseursalon - Täter erbeuten Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Poststraße

14.11.2023, 19.20 Uhr bis 15.11.2023, 05.48 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in ein Restaurant und einen Friseursalon in der Poststraße in Wolfsburg ein und entwendeten Bargeld.

Ein Zeuge verständigte am frühen Mittwochmorgen die Polizei, nachdem er zufällig an dem Restaurant in der Poststraße vorbeikam und eine beschädigte Scheibe einer Tür entdeckte. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter die Scheibe mit einem bisher unbekannten Gegenstand ein, betraten das Restaurant und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Nachdem die Einbrecher etwas Bargeld gefunden hatten, verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung.

Nahezu zeitgleich entdeckte eine Zeugin den Einbruch in einen Friseursalon nur wenige hundert Meter weiter. Hier beschädigten die unbekannten Täter eine Glasschiebetür und gelangten so in das Innere. Mit einem geringen Bargeldbetrag gelang den Einbrechern die Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen dürften die beiden Taten zusammenhängen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder die sonstige Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 05361/46460 bei der Wache in der Heßlinger Straße.

