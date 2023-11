Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Restaurant - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

12.11.2023, 22.00 Uhr bis 15.11.2023, 06.45 Uhr

Zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in ein Restaurant im Südkopfcenter in der Porschestraße in Wolfsburg ein. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Am Mittwochmorgen bemerkte eine Angestellte des Restaurants den Einbruch und verständigte die Polizei. Bei der Spurensuche stellten sich heraus, dass die Einbrecher sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt zum Objekt verschafft hatten. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

