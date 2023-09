Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nachtrag zu "Brand in Gaststättengebäude" - Ermittlungen erfolgreich

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Up de Hacke;

Tatzeit: 03.09.2023, 05.30 Uhr;

Einen schnellen Ermittlungserfolg kann die Kriminalinspektion 1 in Borken vermelden. Am vergangenen Sonntag kam es zu einem Einbruch und Brand in einem gastronomischen Betrieb in Vreden. Bei der Tatortarbeit bestätigte sich die Vermutung, dass der Brand gelegt worden sein könnte. Eine technische Ursache konnten die Ermittler ausschließen. Ein zunächst Unbekannter war am Morgen in das Gebäude an der Straße Up de Hacke eingedrungen und hatte mutmaßlich das Feuer entfacht. Die Beobachtung eines Zeugen sowie die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera trugen zur Klärung des Geschehens bei. Der Hinweisgeber hatte eine Person beobachtet, die aus Richtung des Tatortes kam: Diese trug einen Metalleimer bei sich, versehen mit der Aufschrift einer Bierbrauerei. Die gesammelten Informationen führten schließlich zu dem mutmaßlichen Täter, einem 29-jährigen Vredener. Beamte fanden schließlich in dessen Wohnung Beweismaterial. Auch Teile der Beute sind wieder aufgetaucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der hinlänglich polizeibekannte Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt: Haftgründe lagen nicht vor.

Hier der Link zur Ursprungspressmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5594755 (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell