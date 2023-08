POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und drei schwerverletzten Personen auf der A44

Bielefeld (ots) - DS / Bielefeld-Hillegossen. Gegen 13:50 Uhr ereignete sich am 13.08.2023 ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen an der Kreuzung Lagesche Straße / Ostring in Richtung stadtauswärts. Am Sonntagnachmittag ist aus bislang ungeklärten Gründen eine 26-jährige Bielefelderin scheinbar ungebremst mit ihrem Audi auf den Seat eines 61-jährigen Rintelner aufgefahren, der an der dortigen Ampel wartete. Die ...

