Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unfallflucht in der Schulstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (29.01.2024) zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Schulstraße in Steinheim an der Murr geparkten Citroen. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte das geparkte Fahrzeug im Heckbereich und verursachte einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell