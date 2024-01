POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Unbekannter zündet Inhalt eines Briefkastens an

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitagabend (26.01.2024) und Montagmorgen (29.01.2024) suchten noch unbekannte Täter eine Schule in der Triberger Straße in Böblingen heim. Im Innern gelangten sie in das Lehrerzimmer sowie das Sekretariat und brachen eine Vielzahl von Schränken und Rollcontainern auf. Aus mindestens zwei Geldkassetten stahlen sie anschließend Bargeldbeträge in noch unbekannter Höhe. Um in die Küche ...

