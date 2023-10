Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf der Neumühlenallee

Borken (ots)

Unfallzeit: 11.10.23, 21.20 Uhr;

Nach einem "Außenspiegelunfall" im Begegnungsverkehr setzte die Fahrerin oder der Fahrer eines Kleinwagens am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr die Fahrt in Richtung Burloer Straße fort und bog auf diese in Richtung Innenstadt ab. An dem anderen Pkw entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu wenden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell