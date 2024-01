Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeugen nach Sturz einer Seniorin am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Noch ungeklärt sind die Umstände, die zum Sturz einer Seniorin mit ihrem Rollator am Montag (29.01.2024) gegen 11.00 Uhr am Bahnhof in Böblingen führten. Eine 77-jährige Seniorin, die einen Rollator mit sich führte, war vom Gleis 1 zu Fuß unterwegs in Richtung Bahnhofsvorplatz. Auf Höhe eines dortigen Kiosks verhakte sich mutmaßlich aus noch ungeklärter Ursache ihr Rollator und die Seniorin stürzte zu Boden. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen und sie wurden mit dem Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen die sachdienlichen Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

