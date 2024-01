Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Zeugen nach Auseinandersetzung im Bereich der Haltestelle "Altes Rathaus" gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nachdem es am Montagabend (30.01.2024) in einem Linienbus, der unter anderem auch die Haltestelle "Altes Rathaus" in Hildrizhausen bediente, zu Unstimmigkeiten zwischen dem noch unbekannten Busfahrer und drei Fahrgästen gekommen sein soll. Ursprung des Streits soll gewesen sein, dass einer der drei Männer im Alter von 21, 27 und 30 Jahren in den Bus uriniert haben soll. Hierauf wurden sie aus dem Bus geschmissen. Anschließend sollen die Tatverdächtigen an der Bushaltestelle randaliert haben, wobei auch Glasflaschen geflogen seien. Ein Passant, der die Gruppe beobachtet hatte, alarmierte kurz vor 19.00 Uhr die Polizei. Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers Böblingen vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass der 27-Jährige eine blutende Verletzung am Kopf hatte. Außerdem schienen alle drei Männer stark unter Alkoholeinfluss zu stehen. Angaben zum Sachverhalt wollten die drei jedoch nicht machen. Insbesondere der 27-Jährige verhielt sich sehr unkooperativ und aggressiv gegenüber den Polizeibeamtinnen und -beamten. Nachdem er vor Ort ärztlich untersucht worden war, wurde der Mann für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Während des gesamten Einsatzes bedrohte und beleidigte der 27-Jährige die Einsatzkräfte. Er sperrte sich gegen sie und biss einem Beamten in die Hand. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Der 27-Jährige wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die die Unstimmigkeiten im Linienbus bzw. die Situation zwischen dem Busfahrer und den drei Fahrgästen sowie den Sachverhalt, der sich an der Bushaltestelle zugetragen hat, beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell