POL-NI: Feuerwerkskörper gezündet

Nienburg (ots) - (Thi) Am 4.1.2024, gegen 14:11 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus Rehburg-Loccum mit seinem VW die Jägerstraße in Rehburg-Loccum. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Nina Thieme ...

