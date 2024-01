POL-NI: Leese- Kellerbrand

Nienburg (ots) - (Oth) Am 04.01.2024, wurde zwischen 11:45 Uhr und 15:45 Uhr ein Audi Q5 von einer bislang unbekannten Person beschädigt. Der Audi stand in dem Tatzeitraum in der Straße "Starendorf" auf einem Parkplatz der Wohnsiedlung. Der 34-jährige Fahrzeughalter stellte an seinem Audi Kratzspuren an der Fahrertür und des Kotflügels fest. An dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei Nienburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen ...

