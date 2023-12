POL-K: 231219-2-K Unbekannte werfen Steine von Fußgängerbrücke in Finkenberg - Zeugensuche

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am Montagvormittag (18. Dezember) gegen 10.20 Uhr soll ein als circa 1,80 Meter groß, schlank und schwarzhaarig Beschriebener in einem Gebäude der Hochschule Köln in der Südstadt eine Frau vergewaltigt haben. Die Polizei sicherte Spuren am mutmaßlichen Tatort, einem Toilettenraum der Liegenschaft am Ubierring. Die Beamten zogen den Opferschutz für die ...

mehr