POL-K: 231218-4-K/LEV 62-Jähriger von eigenem Wagen überrollt und lebensgefährlich verletzt - Klinik

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am Samstagabend (16. Dezember) soll ein Patient (20) einer forensischen Einrichtung in Köln-Porz einen ebenfalls in der geschlossenen Station untergebrachten 40-Jährigen in seinem Zimmer erdrosselt haben. Beide Männer befanden sich auf Anordnung eines Richters im Maßregelvollzug. Das Amtsgericht ...

