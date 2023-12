Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Zimmerbrand

Bad König (ots)

Am Donnerstag (30.11.) kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Paul-Zander-Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündeten sich Kartonage, Styropor und nicht angeschlossene Elektrogeräte in dem als Abstellraum genutzten Zimmer. Die Wohnungsinhaberin bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr. Sie selbst blieb unverletzt. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Zur Brandursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Erbach hat die Ermittlungen übernommen. Bei den Löscharbeiten waren die Feuerwehren Bad König, Zell, Kinzigtal und Höchst im Einsatz.

