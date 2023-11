Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf Handyladen abgesehen

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Auf einen Handyladen in der Adelungstraße hatten es bislang Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (30.11.) abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die drei Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt gegen 3.30 Uhr ins Innere des Ladens. Noch bevor sie diverse Handys entwenden konnten, bemerkte ein Zeuge das Treiben der Kriminellen, woraufhin sie ohne Beute flüchteten. Wer sachdienliche Hinweise zu den Flüchtigen geben kann, wird gebeten, die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu kontaktieren.

