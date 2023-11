Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Kranichstein (ots)

Ein Einfamilienhaus im Luise-Büchner-Weg geriet am Mittwochabend (29.11.) in das Visier Krimineller. Gegen 17.30 Uhr machten sich die Unbekannten an einer Terrassentür zu schaffen. Diese hielt dem Einbruchsversuch glücklicherweise stand. Dennoch entwendeten sie nach derzeitigem Kenntnisstand eine Außenkamera der Marke "Bosch" und suchten das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kripo Darmstadt (K21/22) nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

