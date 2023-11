POL-DA: Viernheim: "Dunkle Jahreszeit" - Schutzfrau vor Ort und Freiwilliger Polizeidienst sensibilisieren zum Thema Einbruchsschutz

Darmstadt (ots) - Am Samstagabend (25.11.2023), gegen 21:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Fritz-Bauer-Straße (ehemals Hindenburgstraße) in Darmstadt, bei dem der Fahrer eines weißen Golf 8 einen grauen Ford Focus rammte. Flüchtig ist der unbekannte Fahrer des weißen Golfs, welcher zum Tatzeitpunkt die Fritz-Bauer-Straße in Richtung Donnersbergring ...

mehr