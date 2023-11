POL-DA: Südhessen: "Dunkle Jahreszeit" - Polizei gibt Präventionstipps gegen Wohnungseinbruchdiebstahl

Lautertal (ots) - In der Nacht zum Dienstag (21.11.) haben Einbrecher eine Arztpraxis in der Nibelungenstraße in Reichenbach heimgesucht. Über ein Fenster hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und aus zwei Geldkassetten Bargeld entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Der von ihnen verursachte Gesamtschaden beläuft sich aktuell auf etwa 1000 Euro. Die Heppenheimer Kripo (K 21/22) ...

mehr